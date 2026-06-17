Семшов не удивлен хет-трику Месси на ЧМ-2026: «Он убрал свои амбиции и играет на благо команды»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о хет-трике нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче против Алжира (3:0) на чемпионате мира-2026.

Теперь на счету 38-летнего аргентинца 16 голов на чемпионатах мира. Он сравнялся с бывшим форвардом сборной Германии Мирославом Клозе.

«Все хотят сравнивать его с Роналду на этом турнире. Меня его хет-трик не удивил. Свои амбиции он убрал и играет на благо команды. А если ты так делаешь, то партнеры видят это и хотят за это отблагодарить», — сказал Семшов «СЭ».