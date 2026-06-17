Семшов считает, что Мбаппе станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ этим летом: «Он нацелился на «Золотой мяч»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о шансах нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

«Шансов стать единоличным лидером у Мбаппе больше. У Франции команда более сбалансированная и подбор атакующих игроков лучше. Также они могут зайти дальше, чем Аргентина. Это тоже влияет. Думаю Мбаппе нацелился на «Золотой мяч». После клубного сезона сборная стала для него отдушиной», — сказал Семшов «СЭ».

После хет-трика в ворота Алжира (3:0) 17 июня аргентинец Лионель Месси сравнялся в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира с бывшим форвардом сборной Германии Мирославом Клозе, который также забил 16 голов. Далее идут бразилец Роналдо, а также немец Герд Мюллер и Мбаппе, у которых по 14 мячей.