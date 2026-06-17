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17 июня, 17:30

Семшов считает, что Мбаппе станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ этим летом: «Он нацелился на «Золотой мяч»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о шансах нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

«Шансов стать единоличным лидером у Мбаппе больше. У Франции команда более сбалансированная и подбор атакующих игроков лучше. Также они могут зайти дальше, чем Аргентина. Это тоже влияет. Думаю Мбаппе нацелился на «Золотой мяч». После клубного сезона сборная стала для него отдушиной», — сказал Семшов «СЭ».

После хет-трика в ворота Алжира (3:0) 17 июня аргентинец Лионель Месси сравнялся в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира с бывшим форвардом сборной Германии Мирославом Клозе, который также забил 16 голов. Далее идут бразилец Роналдо, а также немец Герд Мюллер и Мбаппе, у которых по 14 мячей.

Килиан Мбаппе.Мбаппе обязан стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата мира уже сейчас. Это его турнир

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Игорь Семшов
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