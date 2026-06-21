Уэйн Руни: «Просто обожаю Ямаля, он заставляет меня улыбаться»

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни поделился впечатлением от выступления испанца Ламина Ямаля на ЧМ-2026.

21 июня Испания встречается с Саудовской Аравией во втором туре группового этапа чемпионата мира. Игра проходит на арене «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат мира. Группа H.

21 июня, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

18-летний Ямаль вышел на поле в стартовом составе и забил на 10-й минуте. Он стал вторым игроком моложе 19 лет в истории, открывшим счет в матче финального турнира ЧМ.

«Я просто обожаю Ламина Ямаля. Он заставляет меня улыбаться. У него очень высокий футбольный IQ. Этому тяжело научить», — приводит слова Руни BBC.

В заключительном туре группового этапа ЧМ Испания сыграет с Уругваем 27 июня.