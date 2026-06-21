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Форвард ЦСКА Мусаев о голе Файзуллаева на ЧМ-2026: «Когда перешел в ЦСКА, то говорил, что он будет играть на таком турнире»

Константин Белов
Корреспондент

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал «СЭ», как отреагировал на гол своего бывшего одноклубника и полузащитника сборной Узбекистана Аббоса Файзуллаева в матче против Колумбии (1:3) на чемпионате мира-2026.

«К сожалению, не успел его еще поздравить. Но как только я перешел в ЦСКА зимой 2025 года, то сразу же сказал, что через пару лет Аббос будет играть на таких турнирах. Файзуллаев хорошо играет головой, у есть чуйка находиться в нужном месте в нужное время. И рост ему никак не мешает забивать головой», — сказал Мусаев «СЭ».

Файзуллаев выступал за ЦСКА c августа 2023 года по июль 2025 года, после чего перешел в турецкий «Истанбул Башахшехир».

Сборная Узбекистана занимает последнее, четвертое место в группе K ЧМ-2026, команда еще не набрала ни одного очка на турнире. Во втором туре узбекистанцам предстоит сыграть с Португалией, матч пройдет 23 июня и начнется в 20.00 (мск).

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Аббосбек Файзуллаев
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