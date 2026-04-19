Гнабри из-за травмы может пропустить ЧМ-2026

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри получил повреждение, из-за которого может пропустить чемпионат мира-2026.

18 апреля «Бавария» объявила, что 30-летний немец выбыл на длительный срок из-за разрыва приводящей мышцы правого бедра.

По информации Sky Deutschland, срок восстановления Гнабри составит около 3-4 месяцев. Таким образом, футболист, вероятно, пропустит ЧМ-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля.

В этом сезоне Гнабри провел 37 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 11 голевых передач.

На ЧМ-2026 сборная Германии сыграет в группе E с командами Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора.

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