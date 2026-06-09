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Сегодня, 19:50

Аленичев: «Сборной России было бы крайне нелегко выйти из группы ЧМ»

Дмитрий Аленичев
Колумнист
Игроки сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев в колонке для «СЭ» оценил возможные перспективы национальной команды на чемпионате мира.

«Мое мнение: это было бы крайне нелегко. Представим, например, что мы попали в компанию с Португалией, Колумбией и Узбекистаном — очень тяжелый жребий. Пробиться из такого квартета в плей-офф... Не знаю, не знаю — никакой гарантии не дал бы», — написал Аленичев в колонке для «СЭ».

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля. В новом формате из группы выйдут по 2 лучшие команды, а также 8 лучших сборных, занявших третьи места.

Дмитрий Аленичев делится ожиданиями от&nbsp;чемпионата мира-2026.Дмитрий Аленичев: «Месси забьет на ЧМ четыре-пять мячей, а у Криштиану остались только пенальти и штрафные»

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