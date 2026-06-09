Аленичев пожелал Кордобе проявить себя на ЧМ-2026

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в колонке для «СЭ» высказался о форварде «Краснодара» Джоне Кордобе перед чемпионатом мира-2026.

«Если нападающий сейчас в порядке, то сам прекрасно понимает: чемпионат мира — это шанс еще раз показать себя, доказать всей планете, что он сильный футболист. Мне очень хотелось бы, чтобы Кордоба сверкнул на этом чемпионате. Было бы здорово, чтобы люди понимали: в нашей стране тоже выступают сильные игроки», — написал Аленичев в колонке для «СЭ».

Колумбиец Кордоба стал лучшим бомбардиром чемпионата России-2025/26 с 17 голами. На ЧМ сборная Колумбии в группе K сыграет с Узбекистаном, Португалией и ДР Конго.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Матчи турнира примут 16 городов.

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