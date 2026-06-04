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Де ла Фуэнте рассказал, что вышел за пределы клубного мышления в сборной Испании

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте защитил свое решение отказаться от «клубного мышления» после того, как не включил ни одного игрока «Реала» в окончательный состав на финальный турнир чемпионата мира-2026, настаивая на том, что его команда «идеальна».

«Для меня этот состав идеален. Это те 26 игроков, которых мы хотели. Лучшие игроки не только в «Реале», «Барселоне» или «Атлетико». Есть очень хорошие футболисты и в других клубах. Поскольку мы хорошо понимаем испанский футбол, мы выбираем тех, кто, как мы считаем, лучше всего подходит под нашу систему.

Честно говоря, я не придаю никакого значения тому факту, что в составе нет игроков «Реала». Я хочу, чтобы было много испанских игроков, способных соответствовать стандартам, необходимым национальной сборной для участия в чемпионате мира.

Мы уже знаем, что потребуют от нас предстоящие матчи. Мы понимаем сценарии, которые могут возникнуть в матчах, и эти 26 игроков способны соответствовать всем требованиям, начиная с матча против Кабо-Верде и так далее. Мне не нужно ничего оправдывать. Это 26 испанских игроков», — цитирует 64-летнего испанца Cadena Ser.

Испания на групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 сыграет с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.

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Сборная Испании по футболу
Луис де ла Фуэнте

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