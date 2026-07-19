В перерыве финала ЧМ-2026 прошло шоу с участием Мадонны, Шакиры, BTS и Джастина Бибера

Завершилось шоу в перерыве финала чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.

В перерыве выступили Мадонна, дирижер Густаво Дудамель с персонажами шоу «Улица Сезам» и «Маппеты», группа BTS, Джастин Бибер, а также Шакира и Burna Boy c песней Dai Dai.

В шоу в том числе приняли участие легенды бразильского футбола Роналдо и Роналдиньо, а также главный герой сериала «Тед Лассо» Джейсон Судейкис.

Шоу между рекламными паузами заняло около 9 минут. При этом между окончанием первого тайма и началом второй половины прошло 27 минут вместо отведенных правилами 15.

Финал проходит на стадионе «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка (США). Первая половина игры Испании и Аргентины закончилась вничью — 0:0.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026.