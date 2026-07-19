Второй тайм финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина начался после 27-минутного перерыва на шоу

Второй тайм финального матча чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины начался через 27 минут и 22 секунды после окончания первой половины игры.

В перерыве состоялось шоу с участием Мадонны, дирижера Густаво Дудамеля с персонажами шоу «Улица Сезам» и «Маппеты», группы BTS, Джастина Бибера, Шакиры и Burna Boy.

Сама концертная часть заняла около 9 минут. Время перерыва также увеличилось из-за рекламных пауз до и после шоу. Таким образом, игра возобновилась намного позже, чем через отведенные 15 минут.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина.