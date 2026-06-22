Семин назвал Месси великим игроком: «Он еще не один гол забьет на ЧМ»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил игру сборной Аргентины на чемпионате мира-2026.

«Аргентина один из главных претендент на победу в турнире. Там собраны отличные игроки из топ-чемпионатов. А Месси безусловный лидер этой команды. Уверен, что он еще не один гол забьет на этом чемпионате мира. Он великий игрок, который не нуждается в рекомендациях», — сказал Семин «СЭ».

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Аргентины сыграет против Австрии. Встреча пройдет 22 июня на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США).