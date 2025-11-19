Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 01:00

ЧМ-2026: дата и время начала жеребьевки стыкового турнира в Европе

Жеребьевка отбора чемпионата мира пройдет в Цюрихе 20 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Жеребьевка европейского стыкового турнира чемпионата мира-2026 пройдет в четверг, 20 ноября. Церемония состоится в Цюрихе (Швейцария). Начало — в 15.00 по московскому времени.

Перед ЧМ-2026 формат обновили, учитывая рост количества мест в финальном турнире: вместо 12 сборных в европейском плей-офф сыграют 16. В стыки 12 путевок достается занявшим вторые места в своих группах командам, еще четыре — лучшим командам в рейтинге Лиги наций-2024/25.

Всех участников поделят на четыре корзины по четыре команды, после чего путем жеребьевки составят пары для восьми полуфиналов. Представители первой корзины сыграют с четвертой, а второй — с третьей.

Полуфиналы (26 марта 2026 года) и финалы (31 марта 2026 года) пройдут в один матч. Победители заберут оставшиеся европейские путевки на ЧМ-2026.

В России трансляция жеребьевки планируется в онлайн-кинотеатре Okko. Смотреть церемонию можно на сайтах ФИФА и УЕФА (fifa.com и uefa.com).

Чемпионат мира в 2026 году пройдет с 11 июня по 19 июля, впервые в истории в финальном турнире будут участвовать 48 сборных. Турнир примут три страны — США (Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско, Сиэтл), Канада (Торонто, Ванкувер) и Мексика (Гвадалахара, Мехико, Монтеррей).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Читайте также
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
Первый полет истребителя Су-75 Checkmate состоится в начале 2026 года
Средства ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников над территорией России
На Западе раскрыли судьбу украденных Миндичем денег
Шахину уже звонили, Шварца уволили в США. Список тренеров, которые могут сменить Карпина в «Динамо»
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Определились участники стыковых матчей за выход на ЧМ-2026

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости