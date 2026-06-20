Бразилия — Гаити: Матеус Кунья оформил дубль в матче ЧМ-2026

Сборные Бразилии удвоила преимущество в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Гаити. Игра проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.

На 36-й минуте нападающий бразильцев Винисиус Жуниор отдал пас на форварда «Манчестер Юнайтед» Матеуса Куньи, который ворвался в штрафную площадь и с левой ноги пробил в ближний угол ворот. Для 27-летнего футболиста это третий гол за национальную команду.

Бразилия стартовала на чемпионате мира с ничьей против Марокко со счетом 1:1. Гаити в первом туре уступила Шотландии — 0:1. Команды выступают в группе C.