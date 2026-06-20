Сборные Бразилии и Гаити сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на субботу, 20 июня. Встреча группы C пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). Начало игры — в 03.30 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа C.

20 июня, 03:30. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

Видеотрансляцию матча Бразилия — Гаити можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер», сайте matchtv.ru и в сервисах Okko и «Кинопоиск». Начало прямого эфира — в 03.10 мск.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Бразилия — Гаити можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Бразилия стартовала на чемпионате мира с ничьей против Марокко со счетом 1:1. Гаити в первом туре уступила Шотландии — 0:1. Команды выступают в группе C, где также играют сборные Шотландии и Марокко.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.

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