Почеттино: «Это была фантастическая игра от сборной США»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино прокомментировал победу над Австралией (2:0) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Я думаю, это была фантастическая игра, очень хороший первый тайм. Думаю, сборная США доминировала в этой игре. Рад за наших болельщиков», — приводит официальный сайт ФИФА слова Почеттино.

США с 6 очками возглавляют группу D и обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2026. Австралия с 3 очками располагается на второй позиции в таблице.

26 июня американцы в 3-м туре сыграют с Турцией, а австралийцы — с Парагваем.