Сайбари признан лучшим игроком матча Шотландия — Марокко

Полузащитник сборной Марокко Исмаэль Сайбари признан лучшим игроком матча 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Шотландии (1:0).

25-летний марокканец на 2-й минуте забил единственный гол в игре, прошедщей на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо.

Марокканцы набрали 4 очка и занимают первое место в группе С. Шотландцы с тремя очками идут на второй строчке. В другом матче тура в группе С Бразилия встретится с Гаити. Начало игры — 03:30 по московскому времени.