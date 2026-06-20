Балогун признан лучшим игроком матча США — Австралия

Нападающий сборной США Фоларин Балогун признан лучшим игроком матча чемпионата мира-2026 против Австралии (2:0). 24-летний американец сделал в начале игры прострел, после которого был забит автогол, получил желтую карточку и был заменен на 90+6-й минуте.

США с 6 очками возглавляют группу D и обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2026. Австралия с 3 очками располагается на второй позиции в таблице.

26 июня американцы в 3-м туре сыграют с Турцией, а австралийцы — с Парагваем.