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Сегодня, 00:24

Балогун признан лучшим игроком матча США — Австралия

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий сборной США Фоларин Балогун признан лучшим игроком матча чемпионата мира-2026 против Австралии (2:0). 24-летний американец сделал в начале игры прострел, после которого был забит автогол, получил желтую карточку и был заменен на 90+6-й минуте.

США с 6 очками возглавляют группу D и обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2026. Австралия с 3 очками располагается на второй позиции в таблице.

26 июня американцы в 3-м туре сыграют с Турцией, а австралийцы — с Парагваем.

Чемпионат мира. Группа D.
19 июня, 22:00. Lumen Field (Сиэтл)
США
2:0
Австралия
Футболист сборной США Алекс Фримен забивает второй гол в&nbsp;ворота Австралии.Автогол и сухая победа. Сборная США вслед за Мексикой вышла из группы

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