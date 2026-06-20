Коне успешно перенес операцию после перелома в матче Канада — Катар

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне перенес операцию по поводу перелома, полученного после фола катарского защитника Ассима Мадибо в матче чемпионата мира-2026.

«Вчера вечером Исмаэль Коне успешно перенес операцию по поводу перелома нижней конечности. Ожидается, что он полностью выздоровеет, но пропустит оставшуюся часть чемпионата мира-2026. Ты вернешься сильнее, Исма!» — написала пресс-служба сборной Канады.

На 51-й минуте Мадибо сфолил на Коне, после чего канадец с криком рухнул на газон. Врачи оказали игроку помощь и унесли его с поля на носилках. Главный судья Кристиан Гарай сперва показал нарушителю правил желтую карточку, но, увидев последствия фола, изменил решение на удаление.

Канадцы набрали 4 очка и поднялись на первое место в группе В. Катар идет на последней строчке — 1 очко.

В 3-м туре ЧМ-2026 Канада сыграет против Швейцарии, а Катар встретится с Боснией и Герцеговиной. Оба матча пройдут 24 июня.