Сегодня, 00:53

Определились 39 участников чемпионата мира-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип чемпионата мира-2026.
Фото Global Look Press

Во вторник, 18 ноября, состоялись заключительные матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе. Сборная Испании сыграла вничью с Турцией (2:2) и вышла на Мундиаль, Шотландия вырвала победу над Данией (4:2), Австрия поделила очки с Боснией (1:1) а Бельгия разгромила Лихтенштейн (7:0). Таким образом, определились 39 из 48 участников мирового первенства.

В финальной части турнира точно сыграют: США, Мексика, Канада, Австралия, Иран, Япония, Иордания, Южная Корея, Узбекистан, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Новая Зеландия, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Катар, Англия, Саудовская Аравия, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Испания, Австрия, Бельгия и Шотландия.

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных.

Нападающий сборной Колумбии Джон Кордоба.ЧМ-2026 в США, Канаде, Мексике: кто вышел в финальный турнир

