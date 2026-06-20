Попович: «Сборная Австралии в матче США выглядела вяло, с тяжелыми ногами»

Главный тренер сборной Австралии Тони Попович прокомментировал поражение от США (0:2) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Мы выглядели вялыми, тяжелоногими. Соперники были быстрее, мощнее, выиграли каждое единоборство, каждый второй мяч, а когда это делает соперник, очень трудно набрать темп... а затем мы пропустили два простых гола. Думаю, что реакция во втором тайме была выдающейся. Игроки сборной Австралии во втором тайме показали, насколько хороши они, даже под таким давлением трибун», — приводит официальный сайт ФИФА слова Поповича.

США с 6 очками возглавляют группу D и обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2026. Австралия с 3 очками располагается на второй позиции в таблице.

26 июня американцы в 3-м туре сыграют с Турцией, а австралийцы — с Парагваем.