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Сегодня, 02:04

Бразилия — Марокко: Дуглас Сантос выйдет в стартовом составе, Энрике — на замене

Евгений Козинов
Корреспондент
Дуглас Сантос .
Фото Global Look Press

Сборные Бразилии и Гаити назвали стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026. Игра пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии и начнется в 03.30 по московскому времени.

У пятикратных чемпионов мира с первых минут на поле выйдет защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Другой футболист сине-бело-голубых Луис Энрике начнет игру на скамейке запасных.

Бразилия: Алиссон, Данилу Луис, Маркиньос, Габриэл Магальяйнс, Дуглас Сантос, Каземиру, Бруну Гимарайнс, Рафинья, Лукас Пакета, Винисиус Жуниор, Матеус Кунья.

Экс-форвард «Зенита» и «Локомотива» Вильсон Изидор остался в запасе гаитянской команды. В первом туре он играл в старте.

Гаити: Джонни Пласид, Карлан Аркус, Рикардо Аде, Ханнес Делькруа, Мартен Эксперьенс, Жан-Кевен Дюверн, Жан-Рикне Беллегард, Дэнли Жан-Жак, Рубен Провиденс, Францди Пьерро, Жосуэ Казимир.

Бразилия стартовала на чемпионате мира с ничьей против Марокко со счетом 1:1. Гаити в первом туре уступила Шотландии — 0:1. Команды выступают в группе C.

Чемпионат мира. Группа C.
20 июня, 03:30. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Бразилия
Гаити
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Дуглас Сантос
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Гаити по футболу
Луис Энрике (футболист)

Чемпионат мира по футболу 2026

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