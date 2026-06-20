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Сегодня, 01:40

Балогун: «Хотим выиграть и следующий матч против Турции»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий сборной США Фоларин Балогун прокомментировал победу над Австралией (2:0) в матче чемпионата мира-2026.

«Хотели начать быстро, как в матче с Парагваем, и это сделало игру намного проще. Я так рад, что Алекс Фримен, такой скромный и приземленный парень, забил свой первый гол на чемпионате мира. Возможность отплатить болельщикам за поддержку на самой большой арене значит для меня очень много. Сейчас собираемся отдохнуть и восстановиться. Хотим выиграть следующую игру против Турции. Самое главное, чтобы мы оставались приземленными и скромными», — цитирует официальный сайт ФИФА Балогуна.

США с 6 очками возглавляют группу D и обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2026. Австралия с 3 очками располагается на второй позиции в таблице.

26 июня американцы в 3-м туре сыграют с Турцией, а австралийцы — с Парагваем.

Чемпионат мира. Группа D.
19 июня, 22:00. Lumen Field (Сиэтл)
США
2:0
Австралия
Футболист сборной США Алекс Фримен забивает второй гол в&nbsp;ворота Австралии.Автогол и сухая победа. Сборная США вслед за Мексикой вышла из группы

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Чемпионат мира по футболу 2026

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