Сегодня, 00:59

Определились участники стыковых матчей за выход на ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Сборная Дании.
Фото Reuters

Во вторник, 18 ноября, состоялись заключительные матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе. Таким образом, стали известны все команды, которые сыграют в стыковых матчах.

16 сборных распределены на 4 корзины: 12 команд, занявших вторые места в квалификации, и 4 победителя групп Лиги наций, которые финишировали в своих группах квалификации ниже второй строчки.

Стыковые матчи играются в формате одного матча на выбывание. Команды из первой корзины сыграют с командами из четвертой, а затем победители встретятся с победителями пар между 2-й и 3-й корзинами. Жеребьевка состоится в четверг в 14:00 по московскому времени. Матчи пройдут 26 и 31 марта.

Корзина 1: Италия, Дания, Турция, Украина

Корзина 2: Польша, Уэльс, Чехия, Словакия

Корзина 3: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово

Корзина 4: Македония, Швеция, Румыния, Северная Ирландия

Нападающий сборной Колумбии Джон Кордоба.ЧМ-2026 в США, Канаде, Мексике: кто вышел в финальный турнир

    Определились 39 участников чемпионата мира-2026

    ЧМ-2026: дата и время начала жеребьевки стыкового турнира в Европе

