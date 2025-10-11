Чемпионат мира-2026: трансляция матчей отбора в Европе 11 октября

Опубликовано расписание отбора в Европе на чемпионат мира 2026

В субботу, 11 октября, состоятся восемь матчей отборочного турнира в Европе на чемпионат мира-2026. «СЭ» публикует расписание игрового дня. Время начала — московское.

Расписание отбора в Европе на чемпионат мира-2026 (11 октября)

16.00. Латвия — Андорра

19.00. Венгрия — Армения

19.00. Норвегия — Израиль

21.45. Болгария — Турция

21.45. Сербия — Албания

21.45. Испания — Грузия

21.45. Португалия — Ирландия

21.45. Эстония — Италия

За результатами игр можно следить в разделе ЧМ по футболу 2026 на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В России в прямом эфире смотреть трансляцию матчей можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.