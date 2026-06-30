Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

30 июня, 23:56

Серена Уильямс проиграла Джойнт в первом круге Уимблдона

Руслан Минаев
Серена Уильямс.
Фото Reuters

Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла выйти во второй круг Уимблдона в одиночном разряде.

В первом круге 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» уступила австралийке Майе Джойнт, занимающей 87-е место в рейтинге WTA, со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6. Матч длился 2 часа 25 минут.

44-летняя Уильямс сделала за игру 7 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. У 20-летней Джойнт — 10 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 из 11 реализованных брейк-пойнтов.

Уильямс провела первый матч в одиночном разряде с сентябре 2022 года.

2 июля Серена вместе с сестрой Винус сыграют в первом круге Уимблдона в парном разряде против дуэта Солана Сьерра/Камила Осорио (Аргентина/Колумбия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Майя Джойнт (Австралия) — Серена Уильямс (США, WC) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3

Источник: Сетка Уимблдона
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Уимблдон
Серена Уильямс
Читайте также
«Я вернулся!» Овечкин остается в «Вашингтоне» еще на один год: условия контракта
День семьи, любви и верности – 2026: эти стихи к празднику растрогают до слез
Примет решение после 7 июля и будет зарабатывать как Малкин? Что ждет Овечкина в случае продления контракта с «Вашингтоном»
Интерпол выдал красный ордер на подозреваемого в покушении в Монако
Мирра Андреева вылетела во втором круге Уимблдона после победы на «Ролан Гаррос»
BFMTV сообщил о нахождении подозреваемого по делу о взрыве в Монако в Европе
Популярное видео
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
Материалы сюжета: Уимблдон 2026: новости и обзоры, расписание и результаты, сетка турнира «Большого шлема»
Анисимова после победы над Кенин на Уимблдоне: «Некоторые моменты были действительно ужасными»
Уимблдон, результаты 2 июля (мужчины): Зверев, Хачанов и Бублик — в третьем круге
Уимблдон, результаты 2 июля (женщины): Самсонова, Рыбакина и Свентек в третьем круге, Шнайдер и Блинкова вылетели
Сестры Уильямс планируют сыграть в парном разряде Уимблдона, несмотря на травму Серены
Бублик в трех сетах победил Жака во втором круге Уимблдона
Паолини прошла в третий круг Уимблдона
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Уимблдон, результаты 30 июня (женщины): Шнайдер и Блинкова во втором круге, Серена Уильямс вылетела

Уимблдон, результаты 30 июня (мужчины): Бублик, Хачанов и Зверев прошли во второй круг

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости