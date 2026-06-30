Серена Уильямс проиграла Джойнт в первом круге Уимблдона

Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла выйти во второй круг Уимблдона в одиночном разряде.

В первом круге 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» уступила австралийке Майе Джойнт, занимающей 87-е место в рейтинге WTA, со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6. Матч длился 2 часа 25 минут.

44-летняя Уильямс сделала за игру 7 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. У 20-летней Джойнт — 10 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 из 11 реализованных брейк-пойнтов.

Уильямс провела первый матч в одиночном разряде с сентябре 2022 года.

2 июля Серена вместе с сестрой Винус сыграют в первом круге Уимблдона в парном разряде против дуэта Солана Сьерра/Камила Осорио (Аргентина/Колумбия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Майя Джойнт (Австралия) — Серена Уильямс (США, WC) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3