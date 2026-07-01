Сборные Бельгии и Сенегала встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в среду, 1 июля. Встреча пройдет на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Матч Бельгия — Сенегал можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

01 июля, 23:00. Lumen Field (Сиэтл)

Бельгия вышла в плей-офф с первого места в группе G, набрав 5 очков. Команда сыграла вничью с Египтом (1:1) и Ираном (0:0), а затем разгромила Новую Зеландию — 5:1. Сенегал занял третье место в группе I: уступил Франции (1:3) и Норвегии (2:3), после чего обыграл Ирак — 5:0.

Победитель матча Бельгия — Сенегал в 1/8 финала сыграет с победителем пары США — Босния и Герцеговина.

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