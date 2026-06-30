ФИФА назвала гол Шомуродова лучшим в групповом турнире ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала лучшие голы группового турнира чемпионата мира-2026. Турнир проходит в США, Мексике и Канаде.

Лучшим стал гол форварда сборной Узбекистана Элдора Шомуродова в ворота сборной ДР Конго (1:3) в третьем туре группового этапа. Мяч бывшего нападающего «Ростова» получил 36 процентов голосов.

Второе место занял гол экс-форварда «Локомотива» и «Зенита» Вильсона Изидора (26,5 процентов) за сборную Гаити. Третье место занял мяч боснийца Керима Алайбеговича (24,9 процента).

ЧМ-2026 завершится 19 июля.