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11 октября 2025, 16:15

Венгрия — Армения: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн

Сборные Венгрии и Армении сыграют в отборе на чемпионат мира 2026 11 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Доминик Собослаи, капитан сборной Венгрии.
Фото Global Look Press

Сборные Венгрии и Армении сыграют в групповом этапе отбора на чемпионат мира 2026 в субботу, 11 октября. Игра состоится на стадионе имени Ференца Пушкаша в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.
11 октября 2025, 19:00. Пушкаш Арена (Будапешт)
Венгрия
2:0
Армения

Следить за ключевыми событиями матча Венгрия — Армения можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире игру покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

Ответный матч запланирован на 13 ноября в Армении.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европы пройдет с 21 марта 2025-го по 31 марта 2026-го. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

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