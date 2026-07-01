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Сегодня, 12:26

Ибрагимович назвал игру Мексики против Эквадора лучшим выступлением на ЧМ-2026

Алина Савинова

Бывший нападающий «Милана», «Барселоны» и «ПСЖ» Златан Ибрагимович высоко оценил выступление сборной Мексики на чемпионате мира-2026.

В 1/16 финала мексиканцы победили сборную Эквадора со счетом 2:0.

«Они играют с высокой интенсивностью, как в атаке, так и в обороне. Они с первых минут показали, кто главный в игре, забили два гола, во втором тайме им нужно было слегка снизить темп, и они победили. У Мексики было пока что лучшее выступление на турнире», — цитирует Ибрагимовича Fox Sports.

Сборная Мексики впервые с 1986 года прошла первый раунд плей-офф чемпионата мира. В 1/8 финала мексиканцы сыграют с победителем матча Англия — ДР Конго.

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