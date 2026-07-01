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Сегодня, 13:22

Романо: Клопп может стать главным тренером сборной Германии в случае увольнения Нагельсманна

Сергей Филин

Бывший тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп заинтересован в работе со сборной Германии, если поступит подобное предложение от Немецкого футбольного союза (DFB), сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

В ночь с 29 на 30 июня Германия проиграла Парагваю в серии пенальти (1:1, 3:4) в 1/16 финала чемпионата мира-2026 и прекратила выступление на турнире.

С 2023 года сборную возглавляет Юлиан Нагельсманн. 38-летний специалист заявил о желании продолжить работу с национальной командой, несмотря на вылет с ЧМ-2026.

В январе 2025-го Немецкий футбольный союз продлил соглашение со специалистом до июля 2028-го.

Футболисты сборной Германии после поражения от&nbsp;Парагвая в&nbsp;серии пенальти в&nbsp;матче ЧМ-2026.«Великая футбольная держава должна задуматься». Как в Германии реагируют на вылет с ЧМ-2026

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