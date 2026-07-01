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США — Босния и Герцеговина: во сколько начало матча 1/16 финала ЧМ

США и Босния и Герцеговина сыграют в матче 1/16 финала ЧМ-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Керим Алайбегович.
Фото Reuters

Сборные США и Боснии и Герцеговины сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на четверг, 2 июля. Встреча пройдет на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (США). Стартовый свисток прозвучит в 3.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
02 июля, 03:00. Levi's Stadium (Санта-Клара)
США
Босния

Трансляцию матча США — Босния и Герцеговина покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 2.00 мск.

Следить за событиями встречи США — Босния и Герцеговина можно в матч-центре «СЭ».

США вышли в плей-офф с первого места в группе D. Команда обыграла Парагвай (4:1) и Австралию (2:0), а в заключительном туре уступила Турции — 2:3. Босния и Герцеговина заняла третье место в группе B: балканская сборная победила Катар (3:1) и также продолжила выступление на турнире.

Победитель матча США — Босния и Герцеговина в 1/8 финала сыграет с победителем пары Бельгия — Сенегал.

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