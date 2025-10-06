Чемпионат мира-2026: расписание матчей отборочного турнира в Европе

В октябре проходят матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026. В пятницу, 10 октября, в Европе будут сыграны восемь игр цикла.

Расписание матчей европейского отбора ЧМ-2026 в пятницу, 10 октября

17.00. Казахстан — Лихтенштейн

21.45. Франция — Азербайджан

21.45. Косово — Словения

21.45. Исландия — Украина

21.45. Германия — Люксембург

21.45. Бельгия — Северная Македония

21.45. Швеция — Швейцария

21.45. Северная Ирландия — Словакия

Время начала матчей — московское.

Трансляции матчей отбора ЧМ-2026 в Европе ведет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт».

Следить за расписанием и турнирным положением, ключевыми событиями и результатами игр можно в разделе отбора ЧМ-2026 и футбольном матч-центре на сайте «СЭ».

Финальный турнир чемпионата мира в 2026 году пройдет в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории в нем примут участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является Аргентина.