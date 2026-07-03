Мостовой об увольнении Нагельсманна из сборной Германии: «Обделался, а еще и неустойку получит. Ужас просто!»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на увольнение главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна.

«Сейчас Нагельсманну неустойку дадут, он радостный, наверное. Представляете, как сейчас футбольный мир работает? Обделался, а потом еще и неустойку получит. Ужас просто! Этот человек футбол видел только по телевизору. Как в футбольную страну можно назначать человека, который в футбол никогда не играл? Это же просто безумие. Был же пример с Тедеско в Бельгии. Вы что, не видите? А Нагельсманн — бессовестный: сидел и ждал, когда его уволят, вместо того, чтобы уйти самому», — сказал Мостовой «СЭ».

Германия уступила Парагваю (1:1, пенальти 3:4) в 1/16 финала ЧМ-2026. После игры 38-летний Нагельсманн заявлял, что готов продолжить работу в национальной команде. Как сообщает Bild, Федерация футбола Германии (DFB) готова выплатить тренеру неустойку в размере 7 миллионов евро за увольнение.

После его отставки одним из претендентов на освободившуюся должность является бывший тренер «Майнца», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп. 59-летний специалист полтора года работает консультантом спортивной компании «Ред Булл» после того, как прервал тренерскую карьеру летом 2024 года.