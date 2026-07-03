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Сегодня, 15:50

Мостовой об увольнении Нагельсманна из сборной Германии: «Обделался, а еще и неустойку получит. Ужас просто!»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на увольнение главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна.

«Сейчас Нагельсманну неустойку дадут, он радостный, наверное. Представляете, как сейчас футбольный мир работает? Обделался, а потом еще и неустойку получит. Ужас просто! Этот человек футбол видел только по телевизору. Как в футбольную страну можно назначать человека, который в футбол никогда не играл? Это же просто безумие. Был же пример с Тедеско в Бельгии. Вы что, не видите? А Нагельсманн — бессовестный: сидел и ждал, когда его уволят, вместо того, чтобы уйти самому», — сказал Мостовой «СЭ».

Германия уступила Парагваю (1:1, пенальти 3:4) в 1/16 финала ЧМ-2026. После игры 38-летний Нагельсманн заявлял, что готов продолжить работу в национальной команде. Как сообщает Bild, Федерация футбола Германии (DFB) готова выплатить тренеру неустойку в размере 7 миллионов евро за увольнение.

Юлиан Нагельсманн.Юлиан Нагельсманн покинул сборную Германии после провала на ЧМ. Похоже, его место займет Юрген Клопп

После его отставки одним из претендентов на освободившуюся должность является бывший тренер «Майнца», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп. 59-летний специалист полтора года работает консультантом спортивной компании «Ред Булл» после того, как прервал тренерскую карьеру летом 2024 года.

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