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Сегодня, 11:35

Почему Аргентина — Кабо-Верде не покажут по Матч ТВ

Аргентина и Кабо-Верде встретятся на чемпионате мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборная Аргентины сыграет с Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира в ночь на субботу, 4 июля. Игра пройдет на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами и начнется в 1.00 по московскому времени.

«Матч ТВ» передал права на показ части матчей ЧМ-2026, включая игру Аргентина — Кабо-Верде, «Кинопоиску».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за основными событиями и результатом игры Аргентина — Кабо-Верде можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
04 июля, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Аргентина
Кабо Верде

Аргентина заняла первое место в группе J с девятью очками в трех турах, а Кабо-Верде — второе место в группе Н с 3 очками.

ЧМ-2026 проходит в Мексике, США и Канаде. Решающая игра состоится 19 июля. Действующими чемпионами мира являются аргентинцы.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.

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