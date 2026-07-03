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Сегодня, 15:46

Отец встретил защитника сборной Уругвая Араухо в аэропорту на грузовике после вылета с ЧМ-2026

Руслан Минаев

Отец защитника сборной Уругвая Максимилиано Араухо встретил футболиста на грузовике в аэропорту после возвращения с чемпионата мира-2026, на котором национальная команда не смогла выйти в плей-офф.

На видео, опубликованном в соцсети издания El Pais, игрок «Спортинга» забирается в кузов небольшого грузовика, стоящего на парковке аэропорта Карраско и загруженного чемоданами и сумками. Подчеркивается, что игрок решил вернуться домой перед тем, как присоединиться к предсезонной подготовке в лиссабонской команде, за которую он выступает с августа 2024 года.

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На чемпионате мира сборная Уругвая набрала 2 очка и заняла третье место в группе H, не сумев выйти в плей-офф. Команда Марсело Бьелсы сыграла вничью со сборными Саудовской Аравии (1:1) и Кабо-Верде (2:2), а также проиграла испанцам (0:1). Араухо принял участие во всех голах сборной, отметившись двумя забитыми мячами и голевой передачей.

Эмоции игроков сборной Уругвая после поражения от&nbsp;Испании (0:1) на&nbsp;ЧМ-2026.Уругвай — главный провал чемпионата мира. Бьелса разрушил атмосферу в раздевалке

Ранее в СМИ сообщалось, что Уругвайская футбольная ассоциация (AUF) отменила чартерный рейс для сборной после вылета команды с чемпионата мира.

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