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Сегодня, 16:30

Аргентина — Кабо-Верде: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу

Аргентина и Кабо-Верде сыграют в матче 1/16 финала ЧМ 4 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Сборные Аргентины и Кабо-Верде встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на субботу, 4 июля. Встреча пройдет на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами (США). Стартовый свисток прозвучит в 01.00 по московскому времени. Матч Аргентина — Кабо-Верде можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
04 июля, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Аргентина
Кабо Верде

Аргентина вышла в плей-офф с первого места в группе J, набрав 9 очков. Команда обыграла Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию — 3:1. Кабо-Верде заняло второе место в группе H: сыграло вничью с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией — 0:0.

Победитель матча Аргентина — Кабо-Верде в 1/8 финала сыграет с победителем пары Австралия — Египет.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.

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Сборная Аргентины по футболу
Сборная Кабо-Верде по футболу

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