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Сегодня, 11:30

Франция — Швеция: ставка и коэффициенты на матч 1/16 финала ЧМ-2026

Франция и Швеция сыграют в матче 1/16 финала ЧМ-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Дидье Дешам.
Фото Reuters

Сборные Франции и Швеции сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на среду, 1 июля. Встреча пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Начало матча — в 00.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
01 июля, 00:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Франция
Швеция

Мнения о матче Франция — Швеция

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после трех побед на групповом этапе призвал команду сохранять концентрацию перед плей-офф.

«Нам нужно подпитываться этой уверенностью, не впадая в эйфорию. Мы движемся вперед, и это хорошо, но чем дальше продвигаемся, тем сильнее будет соперник».

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер считает встречу с Францией большим вызовом для своей команды.

«Это будет фантастический матч — из тех, о которых мечтаешь в детстве».

Коэффициенты букмекеров на матч Франция — Швеция

Букмекеры считают Францию явным фаворитом встречи. Победа команды Дидье Дешама оценивается коэффициентом 1.29. Ничья идет за 5.00, победа Швеции — за 11.00.

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