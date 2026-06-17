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17 июня, 12:40

Бруну Фернандеш — о влиянии Роналду на игроков сборной: «Мы всегда можем у него чему-то научиться»

Сергей Ярошенко

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш рассказал о влиянии Криштиану Роналду на игроков национальной команды.

«Для нас огромная честь иметь Криштиану в качестве соотечественника, товарища по команде и игрока, который может приблизить нас к победе на чемпионате мира. Думаю, мы всегда можем у него чему-то научиться. У него есть победный менталитет, он никогда не довольствуется тем, чего достиг, и всегда стремится к большему. Все эти качества мы переняли у него за время его карьеры», — цитирует футболиста пресс-служба ФИФА.

Первый матч на чемпионате мира 2026 года португалицы проведут 17 июня против ДР Конго. Встреча пройдет в Хьюстоне и начнется в 20.00 по московскому времени.

Криштиану Роналду.Сборной Португалии и правда лучше без Роналду? Вот что говорит статистика

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