17 июня состоится матч группового турнира ЧМ-2026 между сборными Португалии и ДР Конго

В среду, 17 июня, состоится матч группового турнира чемпионата мира-2026 между сборными Португалии и ДР Конго. Игра пройдет на арене «NRG Стэдиум» в Хьюстоне (штат Техас, США). Начало — в 20.00 по московскому времени. Матч Португалии и ДР Конго можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа K.

17 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Португалия — ДР Конго можно в матч-центре на нашем сайте.

Португалия и ДР Конго попали в группу K вместе с Колумбией и Узбекистаном.