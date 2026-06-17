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17 июня, 12:44

Самедов считает, что Мбаппе может стать лучшим бомбардиром в истории ЧМ уже этим летом

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший футболист сборной России Александр Самедов поделился с «СЭ» мнением о шансах нападающего Франции Килиана Мбаппе стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

«У Мбаппе хорошие перспективы. У него впереди еще один-два турнира. Загадывать, конечно, нельзя, но все шансы есть. Возможно, даже на этом турнире у него это получится, хотя надо посмотреть, как себя дальше проявит Месси», — сказал Самедов «СЭ».

После хет-трика в ворота Алжира (3:0) Лионель Месси сравнялся в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира с бывшим форвардом сборной Германии Мирославом Клозе, который также забил 16 голов. Далее идут Роналдо, а также немец Герд Мюллер и Мбаппе, у которых по 14 мячей.

Килиан Мбаппе.Мбаппе обязан стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата мира уже сейчас. Это его турнир
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Александр Самедов
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