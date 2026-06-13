Бразилия — Марокко: смотреть онлайн трансляцию матча ЧМ по футболу

Бразилия и Марокко сыграют на чемпионате мира по футболу 14 июня

Сборные Бразилии и Марокко встретятся в групповом этапе чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь с 13 на 14 июня. Игра пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Рутерфорде (штат Нью-Джерси, США) и начнется в 1.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа C.

14 июня, 01:00. MetLife Stadium (Нью-Йорк)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Бразилия — Марокко можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объявил, что в этом матче не примет участия Неймар, который восстанавливается после травмы.

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