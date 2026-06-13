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14 июня, 01:35
Бразилия и Марокко сыграли вничью: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Игра 1-го тура группового турнира ЧМ-2026.
Матч окончен
90+10. Все, в первом матче группы С Бразилия и Марокко сыграли вничью. Африканцы первыми вышли вперед, бразильцы сравняли счет, но вырвать победу ни у кого не получилось.
90+9. И едва не вырывает победу Марокко! Эль-Айнауи закручивал из-за штрафной в угол, и Буну в шикарном прыжке отбил мяч!
90+7. Фабиньо заехал по ноге Мурабету, но арбитр обошелся без карточки, ограничившись штрафным.
90+5. Угловой у ворот сборной Бразилии тоже ничем путным не закончился. И уже половина добавленных минут прошла.
90+3. Данило Сантос! Получил мяч на краю вратарской, сразу же пробил, но получилось прямо в руки вратарю.
90+2. Кунья с углового закручивал на ближнюю штангу, но защита Марокко справляется со всеми угрозами и выносит мяч.
90+1. Рафинья с острого угла отдавал пас во вратарскую, но там не дали пробить Луису Энрике.
90-я минута. А добавлено ко второму тайму целых 10 минут. Есть еще время у обеих команд.
87-я минута. Нет моментов в последние минуты основного времени. Как будто команды уже смирились с ничейным результатом.
86-я минута. Тальби пытался прострелить вдоль ворот с края штрафной, но попал в Данилу.
84-я минута. Буну после столкновения с Рафиньей повреждение получил. Врачи на поле, и еще одна пауза в игре.
83-я минута. Ох, Риад неудачно отдал пас назад вратарю и чуть было не подарил Рафинье выход один на один. Вовремя выскочил из ворот Буну и опередил бразильского форварда.
82-я минута. Кунья в окружении двоих защитников в падении пытался прострелить вдоль ворот, но мяч неудачно попал ему в ногу и ушел за лицевую.
79-я минута. Еще замены. У Марокко поле покидают Мазрауи и Эль-Ханнус. Вместо них появились Салах-Эддин и Амаймуни-Эшгуяб.
78-я минута. И какой момент у Бразилии! Винисиус Джуниор ускорился по левому флангу и отдал от лицевой пас под удар Рафинье — он с ходу пробил низом, но Буну на месте.
76-я минута. Тальби уверенно разобрался на фланге с соперниками и сделал передачу во вратарскую, но никто из партнеров не поддержал.
74-я минута. Катают мяч бразильцы, но дальше центрального круга не проходят. Сборная Марокко включила прессинг.
73-я минута. После паузы на водопой активизировались марокканцы и все чаще у них получаются подходы к чужой штрафной.
71-я минута. Сайбари получил мяч в штрафной и пробил в ближний угол — в боковую сетку мяч попал. Там, правда, офсайд был в момент паса.
70-я минута. Возобновилась игра. Скоро узнаем, сможет ли кто-то победить в этом матче.
68-я минута. И тут же пауза на водопой объявлена. Футболисты могут немного перевести дух.
67-я минута. Бруну Гимараэш с правого фланга простреливал в штрафную, и Рафинье немного не хватило, чтобы дотянуться до мяча.
65-я минута. И у Марокко двойная замена. Браим Диас ушел, Тальби вместо него. И Эль Мурабет вместо Унаи.
64-я минута. Фабинью получил по лицу в борьбе, даже кровь у него пошла. Придется ему на какое-то время покинуть поле и поступить в распоряжение медиков.
63-я минута. Бразильцы держат мяч, сейчас они первым номером действуют. Но тяжко с обострением у них.
62-я минута. Двойная замена опять у Бразилии. Вместо Тиаго и Пакеты вышли Кунья и Луис Энрике из «Зенита».
60-я минута. Рафинья катил мяч на ход Тиаго, но тому помешали выйти один на один сразу двое защитников.
59-я минута. Не могут ничего в атаке придумать бразильцы, чтобы взломать оборону соперника. И просто раскатывают мяч на чужой половине поля.
57-я минута. Тиаго грубовато сыграл против Эль-Айнауи в чужой штрафной, подтолкнув его в результате прессинга.
56-я минута. Бразильцы жестко прессингуют на чужой половине поля, даже вратарю мешают.
54-я минута. Рафинья простреливал вдоль ворот с фланга, но Пакета не успел замкнуть эту передачу.
51-я минута. Без моментов пока во втором тайме. А бразильцы еще и без мяча. Владение — за Марокко.
50-я минута. Хакими в штрафную врывался, но Сантос в роскошном подкате отобрал у него мяч.
48-я минута. И снова мяч перекочевал к Марокко, а бразильцам приходится прессинговать.
47-я минута. Рафинья угловой подал, Маркиньос первым к мячу успел, но получился рикошет от защитника.
Второй тайм
46-я минута. Вернулись команды на поле, продолжается игра. У Бразилии две замены — вместо Ибаньеса и Каземиру вышли Фабинью и Данилу.
Перерыв
45+4. Все, первый тайм завершен. Пока ничья 1:1, но сборная Бразилии однозначно не похожа сама на себя.
45+3. Опасная скидка на дальнюю штангу была при подаче углового у ворот Марокко, но мяч в итоге пролетел рядом со стойкой и покинул пределы поля.
45+2. Пакета красиво пробил в падении после навеса с левого фланга, и Буну в прыжке отбивает мяч в углу!
42-я минута. Бразильцы сейчас держат мяч, но ничего путного в атаке снова не получается придумать.
40-я минута. Рафинья открылся под заброс в штрафную, но до мяча не добрался — слишком высоко он подскочил после отскока от газона и прилетел в руки голкиперу.
39-я минута. Бразильцы сейчас переместили игру на половину поля марокканцев, но до удара дело довести не удается.
38-я минута. А теперь Пакета пытался прорваться по левому флангу, и Эль-Айнауи его свалил. Здесь без карточки обошлось.
37-я минута. Каземиру жестко сфолил на своей половине поля, и первая желтая карточка в этом матче показана.
35-я минута. В верховой борьбе после подачи штрафного бразильцы оказались расторопнее, затем последовала еще одна подача в штрафную, и там уже Алиссон на выходе сыграл кулаками и выбил мяч.
34-я минута. Винисиус на фланге уронил Хакими, марокканцы заработали штрафной под подачу.
33-я минута. И тут же футболисты Марокко снова бросились в атаку. Колоссальное преимущество по владению у них сегодня.
Бразилия сравнивает счет
32-я минута. ГООООЛ! Винисиус зашел в штрафную с левого фланга, подработал себе мяч, убрал его от защитников и четко уложил в дальний угол — 1:1.
30-я минута. Браим Диас пытался один в один обыграть Магальяйнса, но не смог. А в продолжении атаки вторым темпом Хакими снова пробил из-за штрафной, но мяч полетел сильно выше ворот.
28-я минута. А марокканцы продолжают искать счастье у ворот соперника. снова они разыгрывают мяч на чужой половине поля, заставляя бразильцев обороняться большими силами.
27-я минута. Хакими разогнал атаку по центру и пробил, не доходя до штрафной в дальний угол — мимо.
25-я минута. Продолжается матч. Бразилия катает мяч, но никак не может обострить атаку.
23-я минута. Пауза на водопой подоспела. Бразильцам она сейчас необходима еще и для того, чтобы поговорить с тренером.
Сборная Марокко выходит вперед
21-я минута. ГООООЛ! Сайбари открылся под заброс из глубины, убежал от защитников и перекинул мяч через выбежавшего из ворот Алиссона.
20-я минута. Справились марокканцы с подачей углового, Пакета пытался пробить с подхвата, но зарядил в защитника.
19-я минута. Рафинья классным пасом нашел в штрафной Винисиуса, тот попытался развернуться и пробить, но мяч отскочил от защитника и улетел на угловой.
17-я минута. И вот вроде забрали мяч бразильцы, но продвижения вперед никакого нет — грамотно обороняется сборная Марокко.
16-я минута. Какие люди на трибуне, да еще и рядышком! Легенды сборной Бразилиии — Роналдо, Кака и Роберто Карлос.
15-я минута. Треть первого тайма уже позади, и совершенно ничего пока не получается в атаке у сборной Бразилии. Марокко действует первым номером.
14-я минута. Винисиус Джуниор освободился от опеки у лицевой и с левого фланга подал в штрафную, но у Тиаго не получился удар головой — он даже толком не попал по мячу.
12-я минута. Марокканцы очень плотно играют с соперником, не дают ему пространства. И ничего у пентакампеонов не получается пока.
11-я минута. Унаи мог бить с линии штрафной, но стал выискивать еще более удачный момент для удара и в итоге потерял мяч.
9-я минута. Маркиньос в верховой борьбе с Хакими столкнулись, марокканец оказался на газоне.
8-я минута. А теперь Эль-Айнауи из-за штрафной попробовал пробить, но снова нога защитника оказалась на пути мяча. Давит Марокко.
6-я минута. По-прежнему марокканцы держат мяч и комбинируют вокруг чужой штрафной, но бразильцы плотно сидят в обороне.
5-я минута. Подача со штрафного африканской сборной не удалась — мяч не смог перелететь стенку.
3-я минута. Марокканцы начинают активнее, пока они больше владеют мячом, но до штрафной его еще не доставляли.
Первый тайм
1-я минута. Начинается матч. Бразилия в желто-голубой форме сегодня, Марокко — в красно-зеленой.
Состав сборной Марокко
Марокко: Буну, Хакими, Диоп, Риад, Мазрауи, Эль-Айнауи, Буадди, Браим Диас, Унахи, Эль-Ханнусс, Сайбари.
Запасные: Мохамеди, Таньяути, Саадан, Оуади, Белламари, Халхал, Салах-Эддин, Амрабат, Тальби, Эль Мурабет, Яссин, Рахими, Сбаи, Эль-Кааби, Амаймуни.
Состав сборной Бразилии
Бразилия: Алиссон, Ибаньес, Маркиньос, Габриэл, Дуглас Сантос, Каземиро, Бруно Гимараэш, Рафинья, Пакета, Винисиус, Тиаго.
Запасные: Вевертон, Эдерсон, Алекс Сандро, Данило, Бремер, Лео Перейра, Эдерсон Силва, Фабиньо, Данило Сантос, Матеус Кунья, Луис Энрике, Мартинелли, Раян.
Кто не сыграет в матче Бразилия — Марокко
У Бразилии в стартовом матче не сыграет нападающий Неймар, которого Карло Анчелотти включил в состав незадолго до старта турнира. Футболист пока не до конца залечил травму икроножной мышцы. Других потерь у бразильцев нет.
В составе сборной Марокко все футболисты готовы выйти на поле. Травмированные нападающий Эззалзули и защитник Агерд не поехали на чемпионат, вместо них тренерский штаб заранее вызвал форварда Амина Сбаи и защитника Маруана Саадана.
Личные встречи Бразилии и Марокко
Сборные Бразилии и Марокко пересекались всего трижды, причем два из этих матчей были товарищескими. Последний был относительно недавно — в марте 2023 года Марокко дома обыграл Бразилию со счетом 2:1. Еще один товарищеский матч состоялся в октябре 1997 года — тогда победила Бразилия (2:0). А на ЧМ-1998 эти команды были в одной группе, и в той встрече бразильцы крупно победили — 3:0.
Бразилия и Марокко: путь на ЧМ
В отборе ЧМ-2026 у Марокко была не самая сильная группа, поэтому марокканцы уверенно заняли первое место, победив во всех матчах.
А сборная Бразилии в своем южноамериканском отборе заняла непривычно низкое пятое место, но даже оно позволило ей напрямую выйти на ЧМ.
Где смотреть трансляцию матча Бразилия — Марокко
Матч Бразилия — Марокко в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 00.10 мск. «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.
Дата, место и время начала матча Бразилия — Марокко
Матч сборных Бразилии и Марокко состоится в ночь на воскресенье, 14 июня, в Ист-Ратерфорде (США), на стадионе «Метлайф». Начало игры — в 01.00 мск.
В воскресенье, 14 июня, на чемпионате мира по футболу в группе С состоится матч между Бразилией и Марокко. Игра пройдет в США на стадионе «Метлайф», где запланирован финал ЧМ-2026. Она начнется в 01.00 по московскому времени.
Сборные Бразилии и Марокко попали в группу С вместе с Шотландией и Гаити. Ранее они лишь раз играли друг против друга на чемпионатах мира — в 1998 году во Франции на групповом этапе Бразилия выиграла со счетом 3:0.
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заранее объявил, что в этом матче не примет участия Неймар, который пока не залечил свою травму. У Марокко потерь из-за травм нет.
Матч обслужит словенская бригада арбитров во главе с Славко Винчичем. «СЭ» будет подробно следить за этой встречей. Присоединяйтесь!