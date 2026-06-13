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14 июня, 01:35

Бразилия и Марокко сыграли вничью: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Игра 1-го тура группового турнира ЧМ-2026.

Новое Ранее
14 июня, 03:05

Матч окончен

90+10. Все, в первом матче группы С Бразилия и Марокко сыграли вничью. Африканцы первыми вышли вперед, бразильцы сравняли счет, но вырвать победу ни у кого не получилось.

14 июня, 03:03

90+9. И едва не вырывает победу Марокко! Эль-Айнауи закручивал из-за штрафной в угол, и Буну в шикарном прыжке отбил мяч!

14 июня, 03:02

90+8. Сам же Мурабет подал со штрафного, но получилось точно в руки голкиперу.

14 июня, 03:01

90+7. Фабиньо заехал по ноге Мурабету, но арбитр обошелся без карточки, ограничившись штрафным.

14 июня, 02:59

90+5. Угловой у ворот сборной Бразилии тоже ничем путным не закончился. И уже половина добавленных минут прошла.

14 июня, 02:58

90+3. Данило Сантос! Получил мяч на краю вратарской, сразу же пробил, но получилось прямо в руки вратарю.

14 июня, 02:57

90+2. Кунья с углового закручивал на ближнюю штангу, но защита Марокко справляется со всеми угрозами и выносит мяч.

14 июня, 02:56

90+1. Рафинья с острого угла отдавал пас во вратарскую, но там не дали пробить Луису Энрике.

14 июня, 02:55

90-я минута. А добавлено ко второму тайму целых 10 минут. Есть еще время у обеих команд.

14 июня, 02:54

89-я минута. У Марокко вместо Сайбари на концовку вышел Рахими.

14 июня, 02:52

87-я минута. Нет моментов в последние минуты основного времени. Как будто команды уже смирились с ничейным результатом.

14 июня, 02:51

86-я минута. Тальби пытался прострелить вдоль ворот с края штрафной, но попал в Данилу.

14 июня, 02:49

84-я минута. Буну после столкновения с Рафиньей повреждение получил. Врачи на поле, и еще одна пауза в игре.

14 июня, 02:48

83-я минута. Ох, Риад неудачно отдал пас назад вратарю и чуть было не подарил Рафинье выход один на один. Вовремя выскочил из ворот Буну и опередил бразильского форварда.

14 июня, 02:47

82-я минута. Кунья в окружении двоих защитников в падении пытался прострелить вдоль ворот, но мяч неудачно попал ему в ногу и ушел за лицевую.

14 июня, 02:45

80-я минута. А у Бразилии вместо Бруно Гимараэша появился Данило Сантос.

14 июня, 02:44

79-я минута. Еще замены. У Марокко поле покидают Мазрауи и Эль-Ханнус. Вместо них появились Салах-Эддин и Амаймуни-Эшгуяб.

14 июня, 02:43

78-я минута. И какой момент у Бразилии! Винисиус Джуниор ускорился по левому флангу и отдал от лицевой пас под удар Рафинье — он с ходу пробил низом, но Буну на месте.

14 июня, 02:42

77-я минута. Хакими навешивал с правого фланга, но защита вынесла мяч из штрафной.

14 июня, 02:41

76-я минута. Тальби уверенно разобрался на фланге с соперниками и сделал передачу во вратарскую, но никто из партнеров не поддержал.

14 июня, 02:39

74-я минута. Катают мяч бразильцы, но дальше центрального круга не проходят. Сборная Марокко включила прессинг.

14 июня, 02:38

73-я минута. После паузы на водопой активизировались марокканцы и все чаще у них получаются подходы к чужой штрафной.

14 июня, 02:36

71-я минута. Сайбари получил мяч в штрафной и пробил в ближний угол — в боковую сетку мяч попал. Там, правда, офсайд был в момент паса.

14 июня, 02:35

70-я минута. Возобновилась игра. Скоро узнаем, сможет ли кто-то победить в этом матче.

14 июня, 02:33

68-я минута. И тут же пауза на водопой объявлена. Футболисты могут немного перевести дух.

14 июня, 02:32

67-я минута. Бруну Гимараэш с правого фланга простреливал в штрафную, и Рафинье немного не хватило, чтобы дотянуться до мяча.

14 июня, 02:30

65-я минута. И у Марокко двойная замена. Браим Диас ушел, Тальби вместо него. И Эль Мурабет вместо Унаи.

14 июня, 02:28

64-я минута. Фабинью получил по лицу в борьбе, даже кровь у него пошла. Придется ему на какое-то время покинуть поле и поступить в распоряжение медиков.

14 июня, 02:27

63-я минута. Бразильцы держат мяч, сейчас они первым номером действуют. Но тяжко с обострением у них.

14 июня, 02:26

62-я минута. Двойная замена опять у Бразилии. Вместо Тиаго и Пакеты вышли Кунья и Луис Энрике из «Зенита».

14 июня, 02:24

60-я минута. Рафинья катил мяч на ход Тиаго, но тому помешали выйти один на один сразу двое защитников.

14 июня, 02:23

59-я минута. Не могут ничего в атаке придумать бразильцы, чтобы взломать оборону соперника. И просто раскатывают мяч на чужой половине поля.

14 июня, 02:21

57-я минута. Тиаго грубовато сыграл против Эль-Айнауи в чужой штрафной, подтолкнув его в результате прессинга.

14 июня, 02:20

56-я минута. Бразильцы жестко прессингуют на чужой половине поля, даже вратарю мешают.

14 июня, 02:18

54-я минута. Рафинья простреливал вдоль ворот с фланга, но Пакета не успел замкнуть эту передачу.

14 июня, 02:17

53-я минута. Тиаго из-за штрафной пробил, но мяч прилетел точно в руки Буну.

14 июня, 02:15

51-я минута. Без моментов пока во втором тайме. А бразильцы еще и без мяча. Владение — за Марокко.

14 июня, 02:14

50-я минута. Хакими в штрафную врывался, но Сантос в роскошном подкате отобрал у него мяч.

14 июня, 02:12

48-я минута. И снова мяч перекочевал к Марокко, а бразильцам приходится прессинговать.

14 июня, 02:11

47-я минута. Рафинья угловой подал, Маркиньос первым к мячу успел, но получился рикошет от защитника.

14 июня, 02:09

Второй тайм

46-я минута. Вернулись команды на поле, продолжается игра. У Бразилии две замены — вместо Ибаньеса и Каземиру вышли Фабинью и Данилу.

14 июня, 01:53

Перерыв

45+4. Все, первый тайм завершен. Пока ничья 1:1, но сборная Бразилии однозначно не похожа сама на себя.

14 июня, 01:51

45+3. Опасная скидка на дальнюю штангу была при подаче углового у ворот Марокко, но мяч в итоге пролетел рядом со стойкой и покинул пределы поля.

14 июня, 01:50

45+2. Пакета красиво пробил в падении после навеса с левого фланга, и Буну в прыжке отбивает мяч в углу!

14 июня, 01:48

45-я минута. Четыре минуты арбитр добавил к первому тайму, и они уже пошли.

14 июня, 01:46

43-я минута. Ибаньес карточку получил за то, что сбил убегавшего Браима Диаса.

14 июня, 01:45

42-я минута. Бразильцы сейчас держат мяч, но ничего путного в атаке снова не получается придумать.

14 июня, 01:44

40-я минута. Рафинья открылся под заброс в штрафную, но до мяча не добрался — слишком высоко он подскочил после отскока от газона и прилетел в руки голкиперу.

14 июня, 01:43

39-я минута. Бразильцы сейчас переместили игру на половину поля марокканцев, но до удара дело довести не удается.

14 июня, 01:42

38-я минута. А теперь Пакета пытался прорваться по левому флангу, и Эль-Айнауи его свалил. Здесь без карточки обошлось.

14 июня, 01:40

37-я минута. Каземиру жестко сфолил на своей половине поля, и первая желтая карточка в этом матче показана.

14 июня, 01:39

35-я минута. В верховой борьбе после подачи штрафного бразильцы оказались расторопнее, затем последовала еще одна подача в штрафную, и там уже Алиссон на выходе сыграл кулаками и выбил мяч.

14 июня, 01:38

34-я минута. Винисиус на фланге уронил Хакими, марокканцы заработали штрафной под подачу.

14 июня, 01:37

33-я минута. И тут же футболисты Марокко снова бросились в атаку. Колоссальное преимущество по владению у них сегодня.

14 июня, 01:36

Бразилия сравнивает счет

32-я минута. ГООООЛ! Винисиус зашел в штрафную с левого фланга, подработал себе мяч, убрал его от защитников и четко уложил в дальний угол — 1:1.

14 июня, 01:34

30-я минута. Браим Диас пытался один в один обыграть Магальяйнса, но не смог. А в продолжении атаки вторым темпом Хакими снова пробил из-за штрафной, но мяч полетел сильно выше ворот.

14 июня, 01:33

29-я минута. Сайбари заряжал с дистанции, но Маркиньос подставился под удар.

14 июня, 01:32

28-я минута. А марокканцы продолжают искать счастье у ворот соперника. снова они разыгрывают мяч на чужой половине поля, заставляя бразильцев обороняться большими силами.

14 июня, 01:31

27-я минута. Хакими разогнал атаку по центру и пробил, не доходя до штрафной в дальний угол — мимо.

14 июня, 01:29

25-я минута. Продолжается матч. Бразилия катает мяч, но никак не может обострить атаку.

14 июня, 01:27

23-я минута. Пауза на водопой подоспела. Бразильцам она сейчас необходима еще и для того, чтобы поговорить с тренером.

14 июня, 01:25

Сборная Марокко выходит вперед

21-я минута. ГООООЛ! Сайбари открылся под заброс из глубины, убежал от защитников и перекинул мяч через выбежавшего из ворот Алиссона.

14 июня, 01:24

20-я минута. Справились марокканцы с подачей углового, Пакета пытался пробить с подхвата, но зарядил в защитника.

14 июня, 01:23

19-я минута. Рафинья классным пасом нашел в штрафной Винисиуса, тот попытался развернуться и пробить, но мяч отскочил от защитника и улетел на угловой.

14 июня, 01:21

17-я минута. И вот вроде забрали мяч бразильцы, но продвижения вперед никакого нет — грамотно обороняется сборная Марокко.

14 июня, 01:20

16-я минута. Какие люди на трибуне, да еще и рядышком! Легенды сборной Бразилиии — Роналдо, Кака и Роберто Карлос.

14 июня, 01:18

15-я минута. Треть первого тайма уже позади, и совершенно ничего пока не получается в атаке у сборной Бразилии. Марокко действует первым номером.

14 июня, 01:17

14-я минута. Винисиус Джуниор освободился от опеки у лицевой и с левого фланга подал в штрафную, но у Тиаго не получился удар головой — он даже толком не попал по мячу.

14 июня, 01:15

12-я минута. Марокканцы очень плотно играют с соперником, не дают ему пространства. И ничего у пентакампеонов не получается пока.

14 июня, 01:14

11-я минута. Унаи мог бить с линии штрафной, но стал выискивать еще более удачный момент для удара и в итоге потерял мяч.

14 июня, 01:12

9-я минута. Маркиньос в верховой борьбе с Хакими столкнулись, марокканец оказался на газоне.

14 июня, 01:11

8-я минута. А теперь Эль-Айнауи из-за штрафной попробовал пробить, но снова нога защитника оказалась на пути мяча. Давит Марокко.

14 июня, 01:10

7-я минута. Браим Диас с угла штрафной попробовал пробить, но попал в защитника.

14 июня, 01:09

6-я минута. По-прежнему марокканцы держат мяч и комбинируют вокруг чужой штрафной, но бразильцы плотно сидят в обороне.

14 июня, 01:08

5-я минута. Подача со штрафного африканской сборной не удалась — мяч не смог перелететь стенку.

14 июня, 01:07

4-я минута. Ибаньес нарушил правила против Аль-Ханнуса, штрафной для марокканцев.

14 июня, 01:05

3-я минута. Марокканцы начинают активнее, пока они больше владеют мячом, но до штрафной его еще не доставляли.

14 июня, 01:03

Первый тайм

1-я минута. Начинается матч. Бразилия в желто-голубой форме сегодня, Марокко — в красно-зеленой.

14 июня, 00:10

Состав сборной Марокко

Марокко: Буну, Хакими, Диоп, Риад, Мазрауи, Эль-Айнауи, Буадди, Браим Диас, Унахи, Эль-Ханнусс, Сайбари.

Запасные: Мохамеди, Таньяути, Саадан, Оуади, Белламари, Халхал, Салах-Эддин, Амрабат, Тальби, Эль Мурабет, Яссин, Рахими, Сбаи, Эль-Кааби, Амаймуни.

14 июня, 00:09

Состав сборной Бразилии

Бразилия: Алиссон, Ибаньес, Маркиньос, Габриэл, Дуглас Сантос, Каземиро, Бруно Гимараэш, Рафинья, Пакета, Винисиус, Тиаго.

Запасные: Вевертон, Эдерсон, Алекс Сандро, Данило, Бремер, Лео Перейра, Эдерсон Силва, Фабиньо, Данило Сантос, Матеус Кунья, Луис Энрике, Мартинелли, Раян.

13 июня, 12:40

Кто не сыграет в матче Бразилия — Марокко

У Бразилии в стартовом матче не сыграет нападающий Неймар, которого Карло Анчелотти включил в состав незадолго до старта турнира. Футболист пока не до конца залечил травму икроножной мышцы. Других потерь у бразильцев нет.

В составе сборной Марокко все футболисты готовы выйти на поле. Травмированные нападающий Эззалзули и защитник Агерд не поехали на чемпионат, вместо них тренерский штаб заранее вызвал форварда Амина Сбаи и защитника Маруана Саадана.

13 июня, 12:35

Личные встречи Бразилии и Марокко

Сборные Бразилии и Марокко пересекались всего трижды, причем два из этих матчей были товарищескими. Последний был относительно недавно — в марте 2023 года Марокко дома обыграл Бразилию со счетом 2:1. Еще один товарищеский матч состоялся в октябре 1997 года — тогда победила Бразилия (2:0). А на ЧМ-1998 эти команды были в одной группе, и в той встрече бразильцы крупно победили — 3:0.

13 июня, 12:30

Бразилия и Марокко: путь на ЧМ

В отборе ЧМ-2026 у Марокко была не самая сильная группа, поэтому марокканцы уверенно заняли первое место, победив во всех матчах.

А сборная Бразилии в своем южноамериканском отборе заняла непривычно низкое пятое место, но даже оно позволило ей напрямую выйти на ЧМ.

13 июня, 12:25

Где смотреть трансляцию матча Бразилия — Марокко

Матч Бразилия — Марокко в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 00.10 мск. «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.

13 июня, 12:20

Дата, место и время начала матча Бразилия — Марокко

Матч сборных Бразилии и Марокко состоится в ночь на воскресенье, 14 июня, в Ист-Ратерфорде (США), на стадионе «Метлайф». Начало игры — в 01.00 мск.

13 июня, 12:15

В матче группы С сборные Бразилии и Марокко сыграли вничью.

Чемпионат мира. Группа C.
14 июня, 01:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Бразилия
1:1
Марокко

13 июня, 12:15

В воскресенье, 14 июня, на чемпионате мира по футболу в группе С состоится матч между Бразилией и Марокко. Игра пройдет в США на стадионе «Метлайф», где запланирован финал ЧМ-2026. Она начнется в 01.00 по московскому времени.

Сборные Бразилии и Марокко попали в группу С вместе с Шотландией и Гаити. Ранее они лишь раз играли друг против друга на чемпионатах мира — в 1998 году во Франции на групповом этапе Бразилия выиграла со счетом 3:0.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заранее объявил, что в этом матче не примет участия Неймар, который пока не залечил свою травму. У Марокко потерь из-за травм нет.

Матч обслужит словенская бригада арбитров во главе с Славко Винчичем. «СЭ» будет подробно следить за этой встречей. Присоединяйтесь!

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