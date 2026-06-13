Бразилия и Марокко сыграли вничью: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

В воскресенье, 14 июня, на чемпионате мира по футболу в группе С состоится матч между Бразилией и Марокко. Игра пройдет в США на стадионе «Метлайф», где запланирован финал ЧМ-2026. Она начнется в 01.00 по московскому времени.

Сборные Бразилии и Марокко попали в группу С вместе с Шотландией и Гаити. Ранее они лишь раз играли друг против друга на чемпионатах мира — в 1998 году во Франции на групповом этапе Бразилия выиграла со счетом 3:0.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заранее объявил, что в этом матче не примет участия Неймар, который пока не залечил свою травму. У Марокко потерь из-за травм нет.

Матч обслужит словенская бригада арбитров во главе с Славко Винчичем. «СЭ» будет подробно следить за этой встречей. Присоединяйтесь!