Венгер считает сборную Франции главным фаворитом чемпионата мира 2026 года

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, какую сборную он считает главным фаворитом чемпионата мира 2026 года.

«Сборная Англии будет одним из фаворитов чемпионата мира. Она всегда близка к победе, но ей не хватает последнего шага. У нее есть для этого все необходимые качества. Я по-прежнему считаю, что из европейских команд сборная Франции является главным фаворитом только по одной причине — это страна, в которой больше нападающих мирового класса, чем в любой другой стране мира», — цитирует Венгера Mirror.

Французы дважды становились чемпионами мира: в 1998 и 2018 годах.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 команд.