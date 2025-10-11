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11 октября 2025, 09:00

Венгрия — Армения: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 19.00 мск

Сборные Венгрии и Армении проведут матч в отборе чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Венгрии и Армении встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в субботу, 11 октября. Игра состоится на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры Венгрия — Армения можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.
11 октября 2025, 19:00. Пушкаш Арена (Будапешт)
Венгрия
2:0
Армения

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на платформу.

В отборочном турнире ЧМ-2026 команды выступают в группе F с Португалией и Ирландией. В предыдущих двух матчах венгры набрали одно очко, армяне — три.

Финальный турнир чемпионата мира в 2026 году пройдет в Канаде, США и Мексике

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