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17 июня, 04:43

Месси стал вторым после Роналду игроком, забивавшим на пяти чемпионатах мира

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Imagn Images, Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче чемпионата мира-2026 против Алжира. 38-летний аргентинец забил на 17-й минуте встречи ударом из-за пределов штрафной.

Месси стал вторым игроком в истории, который забивал на пяти чемпионатах мира за карьеру. Ранее это удавалось только Криштиану Роналду.

На ЧМ-2006 Месси забил 1 гол, на ЧМ-2010 он остался без забитых мячей, на ЧМ-2014 на его счету 4 гола, на ЧМ-2018 — 1, на ЧМ-2022 — 7.

По количеству голов на чемпионатах мира Месси делит третью строчку с Килианом Мбаппе и Гердом Мюллером — по 14. Больше только у Роналдо (16) и Мирослава Клозе (15).

Всего на счету Месси 118 голов и 64 результативные передачи в 200 матчах за сборную Аргентины.

Лионель Месси.Месси в сборной Аргентины: статистика — игры, голы, трофеи
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