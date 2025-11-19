Футбол
Сегодня, 16:30

Аршавин отреагировал на выход Дика Адвоката с Кюрасао на ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Аршавин и Дик Адвокат.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поздравил главного тренера сборной Кюрасао Дика Адвоката с выходом на чемпионат мира-2026.

19 ноября сборная Кюрасао на выезде сыграла вничью с Ямайкой (0:0) в заключительном туре отборочного турнира и впервые в истории пробилась на чемпионат мира. Адвокат пропускал решающий матч по личным обстоятельствам.

Сборная Кюрасао вышла на&nbsp;чемпионат мира-2026.Дик Адвокат вывел Кюрасао на чемпионат мира! Его население — меньше Химок

«Могу его только поздравить! Он подтвердил свой класс, даже в столь почтенном возрасте, несколько раз заканчивая уже карьеру. Он устроил праздник для страны, будем следить за успехами дальше», — цитирует Аршавина «Чемпионат».

78-летний специалист возглавляет сборную Кюрасао с января 2024 года. С 2006 по 2009 годы нидерландец работал в «Зените», а с 2010-го по 2012-й тренировал сборную России.

Источник: «Чемпионат»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Вот его бы в Спартак , да не пойдет. Мелковато для мэтра.))

    19.11.2025

    • Быстров оценил выход сборной Кюрасао на чемпионат мира: «Адвокат — красавец!»

    Takayama

