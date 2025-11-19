Быстров оценил выход сборной Кюрасао на чемпионат мира: «Адвокат — красавец!»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход сборной Кюрасао на чемпионат мира-2026.

«Адвокат — красавец! Даже в такой стране умеют выбирать тренеров», — сказал Быстров «СЭ».

Сборная Кюрасао выиграла группу В в квалификации чемпионата мира-2026 и вышла на мировое первенство. Команда, которую тренирует Дик Адвокат, набрала 12 очков.

Кюрасао — самая маленькая страна, вышедшая на чемпионат мира. Население острова на юге Карибского моря составляет около 150 тысяч человек.