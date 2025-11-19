Футбол
Сегодня, 17:00

Макларен объявил об уходе из сборной Ямайки

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер сборной Ямайки Стив Макларен объявил о решении покинуть свой пост.

19 ноября Ямайка на своем поле сыграла вничью с Кюрасао (0:0) и не сумела напрямую выйти на чемпионат мира-2026 и сыграет в межконтинентальных стыковых матчах.

«За последние 18 месяцев я отдал этой работе всё, что у меня было. Руководить этой командой было одной из величайших наград в моей карьере. Но футбол — это бизнес, ориентированный на результат, и сегодня мы не достигли своей цели — выйти из этой группы.

После глубоких размышлений и честной оценки того, где мы находимся и куда нам нужно двигаться, я решил уйти с поста главного тренера сборной Ямайки», — приводит слова Макларена ESPN.

64-летний англичанин возглавлял сборную Ямайки с лета 2024 года.

