Самое маленькое государство в истории турнира.

Плюс одна сенсация: сборная Кюрасао сыграла вничью с Ямайкой (0:0) в заключительном туре отборочного турнира ЧМ-2026 и впервые в истории вышла в финальный турнир мирового форума.

ЧМ. Отборочный турнир. КОНКАКАФ. 3-й раунд. Группа B.

19 ноября, 04:00. ()

Песни и танцы

Население Кюрасао, по разным данным, составляет от 150 до 180 тысяч человек — это официально самое малонаселенное государство — участник чемпионата мира в истории. Бело-синие отобрали это звание у Исландии (около 400 тысяч человек), чья сборная выступила на чемпионате мира-2018.

Само собой, на острове праздник — в столице государства Виллемстаде запускали салюты.

Вместе с Кюрасао прямые путевки на ЧМ-2026 оформили Панама и Гаити. Панамцы стали первыми в группе А с 12 очками и во второй раз примут участие в турнире. Гаити, возглавив группу С с 11 очками, сыграет на чемпионате мира впервые с 1974 года.

Таким образом, полный список известных участников ЧМ-2026 теперь включает следующие команды: США, Мексика, Канада, Австралия, Иран, Япония, Иордания, Южная Корея, Узбекистан, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Новая Зеландия, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Катар, Англия, Саудовская Аравия, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Испания, Австрия, Бельгия, Шотландия, Панама, Кюрасао и Гаити.

В розыгрыше остались шесть путевок из 48.

Не чужая сборная

Историческое достижение сборной Кюрасао тесно связано с именем 78-летнего Дика Адвоката. Голландский специалист, ранее работавший со сборной России и «Зенитом», возглавил островную команду в январе 2024 года и за полтора года вывел ее на чемпионат мира.

Интересно, что решающий матч с Ямайкой сборная провела без главного тренера. Адвокат покинул расположение команды прямо перед финальным туром по семейным обстоятельствам. «С болью в сердце я принял решение оставить ребят, но семья важнее футбола. Находясь в Нидерландах, буду поддерживать контакт с тренерским штабом», — объяснил специалист.

На Ямайке Адвоката заменили ассистенты Дин Горре и Кор Пот и справились с задачей.

Под руководством Адвоката сборная Кюрасао провела 18 матчей, одержав 11 побед и потерпев лишь два поражения.

Тахит Чонг. Фото Global Look Press

Главная звезда — из молодежки «МЮ»

Сборная Кюрасао никогда близко не подбиралась к чемпионату мира. Но сейчас появились шансы из-за расширения числа участников финального турнира до 48 команд. Помогло бывшей нидерландской колонии и то, что главные фавориты зоны КОНКАКАФ — США, Мексика и Канада — не участвовали в отборочном турнире на правах хозяев ЧМ.

Звезд в команде нет. Внушительную часть обоймы Кюрасао составляют бывшие голландские футболисты, у которых есть соответствующие корни. Так, спортивное гражданство сменили защитник ПСВ Армандо Обиспо и полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Тахит Чонг — оба играли за юношеские и молодежные сборные Нидерландов, но на взрослом уровне решили выступать за историческую родину.

Чонг — самый известный футболист Кюрасао. В 16 лет он перебрался в академию «Манчестер Юнайтед» из «Фейеноорда» и даже провел за «красных дьяволов» 16 матчей во всех турнирах. Сейчас он выступает за «Шеффилд Юнайтед» в Чемпионшипе, но с сентября не играет, так что полноценным творцом успеха Кюрасао его назвать сложно.

Возможно, на чемпионате мира сверкнет больше игроков островного государства, и Кюрасао подарит миру новых звезд.

