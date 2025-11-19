Футбол
Сегодня, 11:45

Дик Адвокат вывел Кюрасао на чемпионат мира! Его население — меньше Химок

Сборная Кюрасао под руководством Дика Адвоката отобралась на ЧМ-2026
Артем Белинин
Корреспондент
Фото Global Look Press
Самое маленькое государство в истории турнира.

Плюс одна сенсация: сборная Кюрасао сыграла вничью с Ямайкой (0:0) в заключительном туре отборочного турнира ЧМ-2026 и впервые в истории вышла в финальный турнир мирового форума.

ЧМ. Отборочный турнир. КОНКАКАФ. 3-й раунд. Группа B.
19 ноября, 04:00. ()
Ямайка
0:0
Кюрасао

Песни и танцы

Население Кюрасао, по разным данным, составляет от 150 до 180 тысяч человек — это официально самое малонаселенное государство — участник чемпионата мира в истории. Бело-синие отобрали это звание у Исландии (около 400 тысяч человек), чья сборная выступила на чемпионате мира-2018.

Само собой, на острове праздник — в столице государства Виллемстаде запускали салюты.

Вместе с Кюрасао прямые путевки на ЧМ-2026 оформили Панама и Гаити. Панамцы стали первыми в группе А с 12 очками и во второй раз примут участие в турнире. Гаити, возглавив группу С с 11 очками, сыграет на чемпионате мира впервые с 1974 года.

Таким образом, полный список известных участников ЧМ-2026 теперь включает следующие команды: США, Мексика, Канада, Австралия, Иран, Япония, Иордания, Южная Корея, Узбекистан, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Новая Зеландия, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Катар, Англия, Саудовская Аравия, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Испания, Австрия, Бельгия, Шотландия, Панама, Кюрасао и Гаити.

В розыгрыше остались шесть путевок из 48.

Футболисты сборной Австрии празднуют выход на&nbsp;ЧМ-2026.12 европейских сборных уже едут на ЧМ-2026. Кто претендует на оставшиеся четыре места?

Не чужая сборная

Историческое достижение сборной Кюрасао тесно связано с именем 78-летнего Дика Адвоката. Голландский специалист, ранее работавший со сборной России и «Зенитом», возглавил островную команду в январе 2024 года и за полтора года вывел ее на чемпионат мира.

Интересно, что решающий матч с Ямайкой сборная провела без главного тренера. Адвокат покинул расположение команды прямо перед финальным туром по семейным обстоятельствам. «С болью в сердце я принял решение оставить ребят, но семья важнее футбола. Находясь в Нидерландах, буду поддерживать контакт с тренерским штабом», — объяснил специалист.

На Ямайке Адвоката заменили ассистенты Дин Горре и Кор Пот и справились с задачей.

Под руководством Адвоката сборная Кюрасао провела 18 матчей, одержав 11 побед и потерпев лишь два поражения.

Тахит Чонг.
Фото Global Look Press

Главная звезда — из молодежки «МЮ»

Сборная Кюрасао никогда близко не подбиралась к чемпионату мира. Но сейчас появились шансы из-за расширения числа участников финального турнира до 48 команд. Помогло бывшей нидерландской колонии и то, что главные фавориты зоны КОНКАКАФ — США, Мексика и Канада — не участвовали в отборочном турнире на правах хозяев ЧМ.

Звезд в команде нет. Внушительную часть обоймы Кюрасао составляют бывшие голландские футболисты, у которых есть соответствующие корни. Так, спортивное гражданство сменили защитник ПСВ Армандо Обиспо и полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Тахит Чонг — оба играли за юношеские и молодежные сборные Нидерландов, но на взрослом уровне решили выступать за историческую родину.

Чонг — самый известный футболист Кюрасао. В 16 лет он перебрался в академию «Манчестер Юнайтед» из «Фейеноорда» и даже провел за «красных дьяволов» 16 матчей во всех турнирах. Сейчас он выступает за «Шеффилд Юнайтед» в Чемпионшипе, но с сентября не играет, так что полноценным творцом успеха Кюрасао его назвать сложно.

Возможно, на чемпионате мира сверкнет больше игроков островного государства, и Кюрасао подарит миру новых звезд.

Дик Адвокат
Сборная Кюрасао по футболу
  • АндрейЕвгеньевич

    Адвокат везде даёт результат!

    19.11.2025

  • Восставший из пепла

    10-12 бы были. Россия вымирает.

    19.11.2025

  • Millwall82

    не согласен, ЧМ всегда праздник. А сборная России никогда не относилась к сильнейшим сборным по футболу. Были моменты просветления, но именно что моменты. Так что, какой бардак? Там 3/4 сборных сильнее России будут.

    19.11.2025

  • HodorVor

    Моня, ты ли это? релокант с маршрута Москва-хайфа-ереван, следом за женой уехавший, который год работу ищешь? жене то твоей быстро работу дали и белком накормили

    19.11.2025

  • Нужно административно отделить Химки, пригласить Дика Адвоката и мы на ЧМ!

    19.11.2025

  • Андрей П

    Есть такие гондольеры, которые за побрякушки, фантики и прочие бусы готовы Родину продать, лишь бы удовлетворить свои хотелки. А ещё эти гондольеры, при определённых условиях, также и своих родителей могут запросто продать.

    19.11.2025

  • Комитет по правописанию

    Если бы претенденты на трофеи определялись по кол-ву населения, то чемпионами мира неизменно становились Китай и Индия. А Россия и США где-то рядышком за бронзу бились, время от времени производя "громкие сенсации". )))) Ну а Кюрасао и Адвоката можно, конечно, поздравить с выходом на ЧМ.

    19.11.2025

  • blue-white!

    Это налоги голландских проституток...

    19.11.2025

  • blue-white!

    Когда на ЧМ попали сначала Ямайка, а позже Гондурас и Тринидад и Тобаго, я думал вот дно, которое пробило ФИФА. Но с расширение финальной пушьки до 48 сборных, мы сможем личезреть на ЧМ такие сборные, как Кюрасао. Но в планах главной футбольной организации расширить до 64 участников, так что скоро будкм лицезреть и Фареры с Коморскими островами или сборную Микронезии...

    19.11.2025

  • spear

    Справедливости ради - Кюрасао не является независимым государством, а входит в состав Нидерландов. Это не первый раз, когда колония попадает в финальную стадию ЧМ: в 1938 году участвовала Голландская Ост-Индия (ныне Индонезия)

    19.11.2025

  • spear

    Ну, наверное, расстроенный патриот нам всем сейчас расскажет, чей Крым, Одесса и Киев?

    19.11.2025

  • Cracker

    Где белые игроки в составе? Если там много голландцев?

    19.11.2025

  • Патриот Великой России

    А зачем нам ЧМ у нас есть турбо дед кхе кхе и бриксааааа фриксаааааа могилизация запрет интернета ну кроме мессенджера хрякс и развал экономики !ххахах

    19.11.2025

  • Князь Болтконский

    Страна ликеров,официальной проституции(правда после ковида многие жрицы уехали,но власти обещали все наладить),и букмекеров которые регистрируются там.

    19.11.2025

  • Diman_madridista

    По правде говоря, заслуга Адвоката в части выхода сборной Кюрасао на ЧМ не большая чем у Джанни Инфантино. Вот они, два творца этого "чуда"

    19.11.2025

  • DemolisherAjax

    Жду неприличные счета на ЧМ с участием этой сборной :)

    19.11.2025

  • Pilot Karpenko

    С детства за Кюрасао, и ликер красивый

    19.11.2025

  • Планы на день

    Киса, мы чужие на этом празднике жизни(с)

    19.11.2025

  • За спорт!

    Генерал в огне:fire:

    19.11.2025

  • Alexey Skvortsov

    Спермоглотку зачехли свою, шалава!!!

    19.11.2025

  • Владислав

    Ну хорошо каждое 5-е. Представьте себе ЛЧ, в которой будет каждый пятый европейский клуб)))

    19.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Голландская колония же )

    19.11.2025

  • Владислав

    Мне вот интересно где эти 150 тысяч взяли столько бабла, чтоб привезти к себе это голландского жмота? Оффшоры? И что за них радоваться тогда. Современные оффшорные государства - это фактически пиратские государства. Жирут исключительно на наворованное.

    19.11.2025

  • igost

    Адвокат и Химки бы вывел на чемпионат мира

    19.11.2025

  • Alexander Krasilnikov

    В общероссийском классификаторе стран мира нв 2025 г. перечислены 253 страны.

    19.11.2025

  • flak207

    Кюрасавчики!

    19.11.2025

  • nikola38

    Футбол начнётся с 1/4 финала. До этого будет сплошная "ШЛЯПА"!

    19.11.2025

  • Корнелий Ш

    Адвокат топчик.

    19.11.2025

  • Бывший болельщик красно-белых

    В мире около двухсот государств. На ЧМ едут почти 50, то есть каждый четвертый. Ни фига себе отбор. Может, оно и к лучшему, что мы не участвуем в этом бардаке

    19.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    А самая большая страна из за шизанутого бредоносца курят бамбук у телека...:joy:

    19.11.2025

  • Эльдар Исмагилов

    Красиво

    19.11.2025

