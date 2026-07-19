Аргентина ни разу не пробила по воротам Испании за 75 минут — это антирекорд финалов чемпионата мира

Сборная Аргентины не нанесла ни одного удара по воротам Испании за 75 минут финала ЧМ-2026.

Аргентинцы ни разу не пробили ни в створ, ни в сторону ворот соперника к 75-й минуте встречи, что является антирекордом чемпионатов мира по футболу. При этом у Испании 10 ударов в сторону ворот и 7 попаданий в створ.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина проходит на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.